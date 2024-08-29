Лазерная гравировка
Качественно, быстро, недорого.
Если у Вас намечается праздник или нужна корпоративная гравировка с вашим логотипом – тогда Вам к нам! Ваши идеи наша реализация. Недорогая серийная гравировка.
- Срок готовности изделий от 1 до 3 дней.
- Среднее время доставки 5 дней.
- 100% гарантия получения заказа.
- Онлайн оплата с предоставлением фискального чека.
- Работаем более 3х лет
- Гравируем только на наших материалах
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Стоимость
Мы предлагаем очень выгодные цены на изделия с лазерной гравировкой и предоставляем бесплатный макет. Минимальный заказ составляет всего 3000 рублей. Если вы найдёте цены ниже наших, мы готовы обсудить условия сотрудничества.
Качество
Для гравировки мы используем только высококачественные материалы, прошедшие строгий отбор. Несмотря на небольшой ассортимент, наша продукция отличается безупречным качеством гравировки. Чтобы узнать больше о нашем качестве и уровне сервиса, ознакомьтесь с отзывами и оценками наших товаров на OZON и Wildberries.
Скорость
Согласование параметров заказа и макета обычно занимает 1-2 дня. Две полностью оборудованные мастерские позволяют бесперебойно выдавать серьезные обьемы сувернирной продукции в короткий срок. Быстрая отправка заказа и доставка по всей России от 1 дня.
Надежность
Работаем на рынке сувениров более 3 лет, имеем большой запас заготовок и мощные производственные мощности. Работаем официально. Физические лица могут оплатить заказ онлайн через СБП или банковскую карту с получением фискального чека. Юридическим лицам выставим счёт для оплаты на расчётный счёт.
ДЛЯ КОГО
Бизнес сувениры
Лазерная гравировка бизнес - сувениров и корпоративных подарков: нанесение логотипа, слоганов и фирменной символики. Презент партнерам или к любому корпоративному торжеству или мероприятию.
Для маркетплейсов
Релизуем ваши идеи в готовом для реализации на маркетплейсах виде. Можем поставить полностью готовый к продаже и упакованный товар. Например стальной брелок упакованный 85 р. На Озон и WB средняя цена 350 р.
Сувенирный магазин
Сделаем для вашего магазина сувенирную продукцию по вашему эскизу. Туристические сувениры с символикой вашего города. Эзотерика, знаки зодика, мемы, тренды, обереги, автобрелки, аниме и вообще все что угодно.
Фестивали и мероприятия
Сувенирная подукция для массовых мероприятий. Сувениры браслеты, брелки или ручки с символикой остануться для участников, организаторов и спонсоров в качестве памятного сувенира. Входные браслеты для участников.
Рекламное агенство
Сотрудничаем с рекламными агентствами в сфере производства рекламных и корпоративных сувениров с фирменной символикой ваших клиентов. В сотрудничестве с вами, разработаем макет и изготовим нужное количество изделий.
Учебные заведения
Подарки классу, учителям, выпускникам, детям, преподавателям, в класс, детский сад, мальчикам на 23 февраля, девочкам на 8 марта, новый год. Ручки, брелки с ФИО и пожеланием. Гардеробные номерки.